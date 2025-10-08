Женщина снова сорвала куш в лотерее после крупного выигрыша

Жительница Московской области дважды за год сорвала крупный куш в лотереях. После выигрыша в 100 тыс. руб. ей второй раз улыбнулась удача — она выиграла более 27 млн. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в компании.

По информации распространителя лотерейных билетов, женщина по имени Гульнара сначала выиграла 100 тыс. руб. в одном розыгрыше. Спустя несколько месяцев ее ждал еще больший успех — джекпот в 27,5 млн руб. в другой лотерее.

Победительница приобрела электронный билет поздно вечером. Перед сном она решила проверить результаты и на экране устройства увидела сообщение о крупном выигрыше. Как призналась позже Гульнара, сначала она не поверила своему счастью и решила дождаться окончания всех трех тиражей, чтобы удостовериться в победе. Однако супруга она разбудила сразу же.

Гульнара работает консультантом в сфере красоты. Свободное время она посвящает семье и домашним хлопотам. Полученные средства она намерена потратить на покупку квартиры для дочери и новую машину для себя.

