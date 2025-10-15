Женщина три месяца жила с мумией своего соседа без головы

В суде Франции рассматривалось дело женщины с психическим расстройством, которая в течение трех месяцев скрывала останки своего пожилого соседа. Об этом информирует местное издание La Provence.

Расследование в отношении Лилу Дж., получившей такой псевдоним от прессы, началось в августе 2020 года после жалоб соседей ее опекуну на сильный запах из квартиры. Опекун обратился в клининговую компанию, сотрудники которой обнаружили нечто ужасное.

В диване-кровати обнаружили источник зловония — мумию пожилого мужчины без головы. Полицейские выяснили, что останки принадлежали Паскалю Б., 60-летнему соседу Лилу. Расследование показало, что мужчина скончался весной 2020 года по естественным причинам, но женщина решила продолжать жить в этой квартире.

Лилу планировала оставить Паскаля сидящим, но из-за сильного разложения его голова отвалилась. Женщина передумала и сложила останки в диван-кровать как в гробницу. Голову она выбросила в мусор.

Лилу была признана виновной в совершении преступления и получила условный срок в четыре месяца. Ее психическое состояние, характеризующееся шизофренией и биполярным расстройством, сыграло ключевую роль в вынесении такого приговора.