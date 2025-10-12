Женщина устроила скандал и драку из-за отказа таксиста перевозить ее собаку

В Нижнем Новгороде произошел конфликт между таксистом и пассажиркой, которая хотела сесть в салон автомобиля с собакой. Видеоролик, на котором запечатлены словесные и не только разборки опубликовал телеграм-канал «Нижний №1».

Отмечается, что инцидент начался с того, что водитель отказался перевозить животное. Свое решение он объяснил аллергической реакцией. Недовольная этим женщина начала использовать нецензурную лексику в адрес таксиста.

Ситуация быстро обострилась и переросла в драку между участниками конфликта. На опубликованных кадрах видно, как к потасовке в последствии присоединился еще один мужчина. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали двоих подростков-зачинщиков за массовую драку у лицея.