Подростков задержали в Махачкале после массовой потасовки

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, 15-летних местных жителей, которых считают главными виновниками массовой драки. Об этом проинформировала пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Дагестан.

Представители ведомства сообщили, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия, были установлены и задержаны инициаторы конфликта — двое 15-летних уроженцев Махачкалы.

В ходе допроса задержанные признались, что причиной столкновения послужила личная неприязнь. Они рассказали, что неприязнь послужила причиной конфликта.

В Следственном комитете добавили, что в скором времени в отношении несовершеннолетних будет избрана мера пресечения.

Инцидент произошел неподалеку от лицея № 39. В ходе потасовки один из участников потерял сознание. По предварительным данным, один из молодых людей, вовлеченных в драку, страдает эпилепсией.

