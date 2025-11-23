Женщина в ДНР спасла из пылающего укрытия 14 человек

В селе Яцковка Краснолиманского района Донецкой Народной Республики местная жительница совершила героический поступок, спасая соседей из охваченного огнем подвала, который использовался как укрытие от артиллерийских обстрелов ВСУ.

Об этом РИА Новости рассказала беженка из этого населенного пункта Анна Щербак.

По словам пострадавших, группа из четырнадцати человек, включая детей, была вынуждена скрываться в этом убежище на протяжении почти трех месяцев.

«Пожар охватил все вокруг. В самом подвале стоял густой едкий дым. Нашу соседка не растерялась — она потушила горящий проход и по очереди вывела всех нас на улицу», — поделилась подробностями Анна Щербак.

Также женщина добавила, что в критический момент, чтобы не задохнуться, люди использовали подручные средства: они смачивали детские вещи водой и дышали через эту фильтр-маску.

Ранее сообщалось о том, что беженке из ДНР спасла жизнь виноградная лоза.