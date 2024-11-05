Женщина в Карелии сбежала из больницы и родила мертвого ребенка в автобусе

Как сообщила пресс-служба Минздрава республики Карелия в соцсети «Вконтакте», нестандартная ситуация произошла во время следования по маршруту рейсового автобуса «Медвежьегорск — Петрозаводск».

По информации ведомства, в автобусе оказалась сбежавшая накануне из республиканского перинатального центра находившаяся на сносях женщина. Роды у нее начались прямо в автобусе.

«Женщина ранее наблюдалась в отделении патологии беременности перинатального центра, 29 октября самовольно покинула стационар <…>, на звонки не отвечала», — говорится в сообщении.

Роды у пассажирки постарались принять попутчики и водитель автобуса. Поскольку опыта у них не было, то ребенок родился мертвым. Сама роженица выжила.

В республиканском Минздраве добавили, что вся информация о трагическом происшествии уже передана в следственные органы. По факту случившегося проводится проверка.

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