Брошенную россиянкой в аэропорту девочку заставили оставить в Турции

Новорожденная девочка, которую бросила мать-россиянка в аэропорту Антальи, останется в Турции на время расследования. Об этом стало известно Shot.

Молодая россиянка пыталась отвоевать ребенка у турецкой стороны, но ей запретили даже видеться с малышкой. Девочку навещают сотрудники соцслужбы и местный адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, девочка здорова, ей ничего не угрожает.

Сама мать попала под арест. Она проходит по делу об оставлении ребенка в опасности, которое суд рассмотрит в декабре. Адвокаты девушки заявили, что у подзащитной якобы была скрытая беременность, по этой причине роды вызвали у нее состояние шока: она не понимала, что делала. Россиянка как и ранее намерена добиваться отъезда в Москву вместе с ребенком.

Ранее сообщалось, что брошенную в Анталье девочку вызвались удочерить многие россияне.