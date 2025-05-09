В ходе полета по маршруту Сочи — Санкт-Петербург одна из пассажирок устроила скандал из-за нежелания оплачивать багаж. РЕН ТВ публикует видео, снятое свидетелями инцидента.

Пассажирка в одежде с леопардовым принтом устроила скандал в салоне самолёта. Когда бортпроводники попросили её убрать вещи, она начала кричать и вцепилась в кресло. Чтобы вывести её из салона, пришлось применить силу.

«Мы полчаса ждали, когда буйную женщину вывели из салона», — поделилась одна из пассажиров,

В результате пассажирку, которая нарушала спокойствие на борту, сняли с рейса и отказали ей в дальнейшей перевозке из-за ее неадекватного поведения.

Ранее сообщалось, что из 186 самолетов, которые приземлились на запасных аэродромах 6 и 7 мая из-за введенного в аэропортах Москвы плана «Ковер», 165 успешно добрались до своих первоначальных пунктов назначения.