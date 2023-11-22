Женщина-водитель перепутала спуск к воде с дорогой и провалилась под лед в Новосибирске

Как передает Mash, инцидент произошел в новосибирском микрорайоне «Шлюз» вечером в среду, 22 ноября.

Ехавшая по навигатору водитель почему-то перепутала дорогу со спуском к воде и машина рухнула в водоем. После чего по-немногу стала тонуть. Очевидцы пытались помочь, нот тщетно. На место были вызваны спасатели.

«Задняя часть авто ушла под воду, самостоятельно выбраться из машины женщина не смогла», - приводится в публикации.

Приехавшие оперативно на место происшествия экстренные службы успели спасти пострадавшую вызволили из ледяного плена, разбив для этого стекло машины.

На место приехали медики. В настоящее время пострадавшая жива и здорова, от госпитализации женщина отказалась. Автомобиль же еще придется доставать на берег.