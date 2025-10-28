Женщина выиграла в лотерею 20 млн руб., используя преследующее ее повсюду число

Жительница Вашингтона стала обладательницей крупного денежного приза, выиграв в лотерею после того, как последовательно ставила на преследовавшее ее числовое сочетание. Об этом случае рассказало издание UPI.

По словам женщины, цифры 2, 9, а также три нуля (29 000), в течение нескольких дней постоянно попадались ей на глаза в различных ситуациях.

Впервые эта числовая комбинация привлекла ее внимание во время просмотра новостной программы на борту авиалайнера. Спустя несколько дней идентичное число она неожиданно обнаружила на упаковке с кешью в продуктовом магазине.

Проанализировав странное совпадение, гражданка приняла решение использовать эту цифровую последовательность при заполнении лотерейного билета.

Она приобрела несколько купонов в торговой точке, расположенной на территории автозаправочного комплекса, а через несколько дней с удивлением обнаружила, что приняла верное решение.

Общая сумма ее выигрыша превысила $250 тыс., что эквивалентно 20 млн руб. по нынешнему курсу.

Победительница лотереи сообщила, что не намерена расходовать полученные средства на организацию туристических поездок. Вместо этого она планирует провести капитальный ремонт в своем жилье.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга выиграл 20 млн руб. в «Национальной лотерее» после вещего сна.