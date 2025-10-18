Россиянин увидел вещий сон и купил выигрышный лотерейный билет
Житель Петербурга выиграл 20 млн руб. в «Национальной лотерее» после вещего сна
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В пресс-службе бренда всероссийских гослотерей «Национальная Лотерея» рассказали историю победителя из Санкт-Петербурга. Мужчина заверил, что купил лотерейный билет после вещего сна, сообщило РИА Новости. Россиянин выиграл 20 млн руб.
По информации издания, победитель не считает себя человеком, склонным к суевериям. Однако он придал особое значение одному сну.
«Он увидел, как выиграл крупный денежный приз», — рассказали в компании.
По данным издания, во сне победитель также увидел, как правильно распорядиться выигрышем. В реальной жизни он решил воспользоваться опытом, полученным во сне. Житель Санкт-Петербурга рассказал, что построит для себя дом. Кроме того, он хочет заняться благотворительностью. Часть средств он направит фондам, которые оказывают помощь детям и обездоленным животным.
По информации издания, мужчина приобрел билет через приложение. Он выбрал лотерею «12 Добрых дел», организованную Минфином РФ.
Ранее сообщалось, что американка выиграла 79 млн руб. в лотерею после разговора с тетей.