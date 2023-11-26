Женщина за рулем авто сбила пешеходов на тротуаре в Москве

Стало известно, что в Москве женщина за рулем автомобиля марки BMW, двигаясь по Открытому шоссе, наехала на троих человек. Сообщается, что пешеходы просто стояли на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

Из-за этого дорожно-транспортного происшествия пострадавшими оказались все трое – один мужчина, а также две женщины. Их пришлось госпитализировать. Медики окажут им всю необходимую помощь. А пока что выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Судя по кадрам, другие участники дорожного движения и их автомобили не пострадали, в отличие от ДТП, которое произошло в Ингушетии, о чем мы уже писали ранее.