Женщинам с маленькими детьми разрешили переходить на удаленку

Работодатели могут переводить женщин с маленькими детьми на удаленный режим работы в рамках действующего трудового законодательства при взаимном согласии сторон. С данным заявлением в интервью РИА Новости выступил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Ранее сообщалось о том, что Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий компании переводить беременных сотрудницу и сотрудниц с детьми до трех лет на удаленку на основании письменного заявления.

Важно, чтобы специфика работы позволяла женщине выполнять трудовые обязанности дистанционно.

Ранее сообщалось о том, что Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь.