Женщину отправили в колонию за пьяное ДТП с пострадавшими

Жительница Тулы осуждена за тяжкое ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают Тульские известия.

Суд Привокзального района признал ее виновной по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью).

Установили, что 24 октября женщина, управляя BMW 1161, потеряла контроль на улице Путейская. Автомобиль выехал на тротуар, сбив трех пешеходов. 44-летняя потерпевшая получила серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд согласился с позицией прокуратуры, назначив автоледи три года лишения свободы в колонии-поселении, лишение водительских прав на тот же срок, а также полное удовлетворение гражданского иска потерпевшей.

Ранее сообщалось, что в Старой Купавне мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину.