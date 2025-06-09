Прокуратура Ногинска взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, жертвой которого стала пенсионерка

В Богородском округе мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину. По данному факту проводится проверка, сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 9 июня на улице Чкалова в Старой Купавне. Водитель мусоровоза сбил женщину в возрасте 61 года, которая пыталась обойти машину спереди. Пенсионерку доставили в больницу, однако она скончалась.

Городская прокуратура Ногинска проконтролирует установление всех обстоятельств случившегося и ход доследственной проверки.

Ранее в Лыткарино прокуратура обязала виновника дорожной аварии возместить расходы на лечение пострадавшей.