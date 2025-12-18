Женщину, отравившую школьниц малиной, нашли в Лондоне благодаря бутылке воды

Колумбийскую предпринимательницу, подозреваемую в смертельном отравлении двух школьниц, удалось обнаружить в Великобритании благодаря, казалось бы, незначительной детали, пишет издание The Mirror.

54-летнюю Зульму Гусман Кастро нашли в Лондоне после того, как она дала интервью колумбийскому телеканалу. В кадре женщина пила воду из бутылки британского бренда Buxton, что и навело следователей на мысль, что она скрывается именно в Соединенном Королевстве.

Утром 16 декабря подозреваемую нашли и доставили в больницу. По предварительной информации, она предприняла попытку свести счеты с жизнью.

В отношении Кастро выдали ордер на арест, и в ближайшее время ее экстрадируют в Колумбию для предъявления обвинений и проведения суда.

Следственные органы предполагают, что мотивом чудовищного преступления мог стать тайный роман между Кастро и отцом одной из погибших девочек. По версии следствия, именно ревность или иные личные мотивы толкнули женщину на преступление.

Она отправила подросткам почтовую посылку, внутри которой находилась малина в шоколаде, пропитанная смертельно опасным ядом — таллием.

В результате отравления погибли 14-летняя Инес де Бедут и 13-летняя Эмилия Фореро. Еще двое подростков, также съевших отравленное угощение, чудом выжили.

