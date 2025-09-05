Женщину в аэропорту остановили с набитым валютой багажом на 3 млн рублей

В Пулково таможенники остановили женщину, пытавшуюся незаконно вывезти крупную сумму денег. Она планировала вылететь в Сербию вместе с сыном, но в ее багаже обнаружили незадекларированные средства, эквивалентные примерно 3 млн р. Об этом также сообщил РБК , ссылаясь на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

По данным источника, пассажирка надеялась тайно провезти деньги, не заявляя о них. Сначала она утверждала, что у них с сыном около миллиона рублей в иностранной валюте. Однако при досмотре у сына нашли €8,5 тыс., а у матери — $9,7 тыс. В ее сумке также обнаружили несколько крупных пачек пятитысячных купюр. Женщина призналась, что заработала эти деньги благодаря своей «востребованной творческой деятельности».

Она знала о необходимости декларировать суммы свыше $10 тыс., но надеялась, что ей повезет и ее не раскроют. Про рубли в сумке заявила, что «просто забыла» о них, и планировала потратить все эти деньги на отдых и развлечения за границей. Теперь ей грозит наказание за контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере.

Ранее иностранца задержали на таможне с набитым золотом грузовиком.