Женщины назвали главные слабости российских мужчин

Большинство российских женщин считают себя психологически сильнее своих партнеров. Об этом со ссылкой на результаты исследования популярного сервиса знакомств Mamba сообщила «Лента.ру».

Исследование показало, что 62% опрошенных женщин чувствуют себя более сильными личностями в отношениях, в то время как лишь 12% признают превосходство мужчины.

Результаты также выявило ключевые слабости, которые женщины отмечают у современных мужчин. Главным недостатком стал уход от принятия решений — эту черту указали 72% респонденток.

Более половины женщин раздражает привычка партнеров перекладывать ответственность на других, а 54% — видят проблему в отсутствии стремления к личностному росту у мужчин. Отдельное внимание в исследовании уделили вопросу отношений между сильной женщиной и мужчиной слабее ее по характеру.

Большинство участниц опроса считают, что такие отношения могут быть успешными — 54% уверены, что счастье возможно при наличии взаимной любви и уважения. Однако 33% женщин признают, что разница в уровне зрелости часто приводит к конфликтам.

Среди других недостатков, которые отмечают женщины в партнерах, — неспособность вести спокойный конструктивный диалог, склонность к тревожным состояниям и зависимому поведению, а также ревность и недоверие. Наименее распространенной, но все же значимой проблемой стало неумение мужчин говорить о своих чувствах открыто.

