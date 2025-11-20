«Развод как перерождение»: ученые обнаружили неожиданный эффект у женщин от расторжения брака

По информации издания The Guardian, которое ссылается на данные компании Survation, расставание с супругом оказывает положительное воздействие на женщин в возрастной категории от 45 до 65 лет.

Почти треть опрошенных разведенных женщин (31%) сообщили, что чувствуют себя счастливыми, как никогда раньше в своей жизни. Участницы исследования отмечали, что развод предоставил им уникальную возможность стать теми, кем они всегда мечтали быть.

Яркой иллюстрацией этого феномена стала история 55-летней Пэт, которая описала свой опыт перерождения после расставания с мужем как «потрясающий» и подчеркнула, что сейчас ощущает себя значительно счастливее, чем во время брака.

Сравнительный анализ, включавший также опрос мужчин, показал существенные различия в восприятии развода представителями разных полов. Женщины после расторжения брака в основном испытывают облегчение, раскрепощенность и чувство счастья.

В то же время мужчины демонстрируют противоположную реакцию — они чаще остаются опустошенными, растерянными и разочарованными.

