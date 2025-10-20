Женщины-предприниматели Подмосковья получают поддержку в декрете

Женщины-предпринимательницы Московского региона имеют возможность получать пособие по беременности и родам наравне с работающими по найму. С начала 2025 года более 2 тыс. предпринимательниц получили выплаты от Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области. Общий объем перечислений превысил ₽190 млн.

Чтобы оформить пособие, индивидуальным предпринимательницам необходимо добровольно вступить в правоотношения с Социальным фондом и ежегодно оплачивать страховые взносы. Заявление можно подать через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или в МФЦ.

Стоимость страхового года в 2025 году установлена на уровне ₽7,8 тыс. Взносы нужно оплатить до 31 декабря текущего года. При этом размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней составляет ₽103,28 тыс., что существенно превышает сумму годового взноса.

Право на получение пособия возникает при условии полной уплаты страховых взносов за предыдущий год. Для оформления выплаты в 2026 году предпринимательницам необходимо внести взносы до 31 декабря 2025 года.

После рождения ребенка женщины, ведущие бизнес, могут оформить единовременное пособие при рождении малыша и ежемесячную выплату по уходу до 1,5 лет. Добровольно участвовать в системе социального страхования могут также адвокаты, нотариусы, члены фермерских хозяйств и другие лица, занимающиеся частной практикой.

При возникновении вопросов можно обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или ознакомиться с актуальной информацией на официальных страницах ведомства в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

