Женщины составляют более половины населения Рязанской области

Около 600 тыс. женщин проживает в Рязанской области, что составляет свыше половины населения региона. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Уточняется, что их средний возраст составляет 45 лет, более половины из них состоят в браке.

Отмечается, что также каждая пятая жительница Рязанской области имеет высшее образование, 40% — среднее профессиональное. Свыше 90% жительниц региона не курит, каждая десятая — активная приверженка здорового образа жизни.