Женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, могут получить пособие по беременности и родам

В Отделении СФР по Москве и Московской области оформляют пособие уволенным женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам или усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев.

Неработающая беременная женщина может получить пособие, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня увольнения. При этом увольнение должно быть связано с ликвидацией предприятия либо с прекращением деятельности в качестве ИП, полномочий нотариуса или статуса адвоката.

Для расчета пособия потребуется электронный лист нетрудоспособности с указанием даты ее начала и окончания. Оно предоставляется за весь период декретного отпуска в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Заявление нужно подать в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно в личном кабинете на портале госуслуг, в любой клиентской службе Отделения СФР по Москве и Московской области или МФЦ.