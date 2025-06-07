Жену фигуранта дела об атаке ВСУ на военные аэродромы объявили в розыск

Супругу подозреваемого в причастности к атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, где базируются российские военные, объявили в розыск. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости, которое ссылается на информацию, полученную от Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В настоящее время не сообщается, по какой именно статье уголовного кодекса ведется розыск женщины.

«Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — говорится в базе розыска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 1 июня сообщил, что в поселке Средний Усольского района произошла атака FPV-дронов, которые вылетали из фуры, остановившейся на трассе. Беспилотники направлялись в сторону аэродромов Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей.

В результате инцидента грузовик был блокирован и уничтожен службами реагирования. Министерство обороны РФ подтвердило, что атаки с применением FPV-дронов были совершены в нескольких регионах, в том числе в Мурманской и Иркутской областях.

Ранее РИА Новости показали кадры квартиры, где жил предположительный организатор атаки БПЛА в Иркутской области.