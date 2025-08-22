Жертва теракта в «Крокусе» рассказала о странном ощущении нереальности

В рамках судебного процесса по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» одна из потерпевших поделилась с судом своими переживаниями во время нападения.

Как сообщил РИА Новости участник заседания, женщина призналась, что в тот момент не могла поверить в реальность разворачивающихся событий, и это ощущение фантасмагоричности особенно запомнилось присутствующим.

Заседание по резонансному делу проходит во Втором западном окружном военном суде. По запросу государственного обвинителя процесс был объявлен закрытым для представителей СМИ в целях защиты безопасности всех участников судопроизводства.

Ранее сообщалось о том, что террористам «Крокус Сити Холла» приказали пожарить шашлыки для конспирации.