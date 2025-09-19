Жесткая посадка: грузчик грубо выкинул «вещи» пассажиров из самолета

Видео с грубым обращением с багажом в аэропорту Мадрида вызвало скандал в сети. Пользователи возмущены тем, как грузчик бросает чемоданы из самолета. Об этом также сообщает The Mirror .

В мадридском аэропорту разгорелся скандал после публикации видео, на котором запечатлено, как грузчик небрежно выгружает багаж из самолета. Запись вызвала бурю негодования в социальных сетях.

На кадрах видно, как работник аэропорта бросает чемоданы из самолета авиакомпании Qatar Airways на землю с довольно большой высоты. Поведение грузчика возмутило многих пользователей, которые призвали к его увольнению, назвав такое обращение с вещами пассажиров неприемлемым.

Однако нашлись и те, кто попытался оправдать действия сотрудника аэропорта, предположив, что он выбрасывает не багаж, а одеяла, чтобы убраться на борту. Но внимательные зрители отметили, что на видео в основном видны предметы, по форме напоминающие чемоданы.

