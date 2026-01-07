Жесткий контроль на дорогах: в России стартовали массовые проверки зимних шин

С начала января 2026 года на российских автодорогах значительно усилен контроль за соблюдением требований к сезонности автомобильных шин. Как сообщает портал Avtospravochnaya.com, сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные рейды, фокусируясь на водителях, эксплуатирующих транспорт с летней резиной в зимний период. Нарушителям грозит не только штраф, но и более серьезные административные последствия.

Действующие с 2023 года правила четко регламентируют сезонную смену покрышек. С декабря по февраль все легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонн обязаны использовать зимние шины. При этом запрещено смешивать на одной оси разные типы резины. В летний период, с июня по август, повсеместно запрещена эксплуатация шипованных шин. Эти требования в 2026 году действуют на всей территории России без исключений.

Наказание за управление автомобилем на летней резине зимой предусмотрено статьей 12.5 КоАП РФ и влечет предупреждение или штраф в 500 рублей. Однако инспектор вправе вынести предписание с требованием немедленно устранить нарушение. В случае игнорирования такого требования грозит аннулирование регистрации транспортного средства. Если же водитель отказывается подчиниться законному требованию сотрудника ГИБДД, он может быть привлечен к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, что предполагает штраф до 4 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Особое внимание уделяется южным регионам. Например, в Сочи и на подъездах к Красной Поляне после обильных снегопадов и череды ДТП из-за «летней» резины массово проверяют автомобили. Водителям, не имеющим зимних шин, запрещают дальнейшее движение и разворачивают назад.

Проверки осуществляются визуально — инспекторы оценивают маркировку на боковине шины, наличие символов M+S и пиктограммы «снежинки». Эксперты призывают автовладельцев заблаговременно переобувать автомобили, чтобы избежать неприятностей на дороге и не создавать аварийных ситуаций.

