Аналитики профильного издания изучили потребительское поведение и определили главные факторы, из-за которых покупатели сознательно отказываются от мобильных устройств компании Apple в пользу конкурентов, пишет Новосвят .

Высокая стоимость базовых моделей и сильные соперники

Аналитики популярного технологического портала SlashGear провели детальный разбор рыночной ситуации и выявили главные причины, по которым пользователи во всем мире все чаще делают выбор не в пользу американского бренда. Первостепенным сдерживающим фактором закономерно оказалась завышенная ценовая политика корпорации. На текущий момент наиболее доступным решением в актуальной линейке является базовая модель iPhone 17e, за которую покупателям приходится отдавать не менее 599 долларов США.

В качестве альтернативы эксперты указывают на экосистему Android, где ведущие производители предлагают аналогичные по ключевым возможностям аппараты значительно дешевле. Ярким примером выступает гаджет Samsung Galaxy A17 5G, имеющий розничную стоимость всего 199 долларов США. При этом более доступный конкурент предлагает пользователям экраны с повышенной частотой обновления и емкие аккумуляторы, что делает покупку продукции Apple экономически невыгодной для широкой аудитории.

Программная изоляция и игровые ограничения

Дополнительным весомым поводом для отказа от американских смартфонов эксперты называют жесткие рамки фирменной программной среды. Покупателей отталкивает невозможность свободной установки программных продуктов из альтернативных магазинов, минуя официальный каталог App Store, а также трудности со свободным выбором платежных систем. Замкнутая цифровая среда заставляет владельцев приобретать сопутствующие аксессуары исключительно внутри одного бренда, что ведет к дополнительным расходам.

Отдельно авторы исследования упомянули слабую привлекательность устройств для геймеров. Из-за аппаратных нюансов и политики компании гаджеты считаются плохо адаптированными для современных тяжелых мобильных игр, что лишает бренд лояльности со стороны молодежной аудитории. Стоит отметить, что на фоне данных обсуждений разработчики выпустили свежее обновление операционной системы, в котором закрыли критическую уязвимость, позволявшую спецслужбам и правоохранительным органам обходить внутреннюю защиту пользовательских данных.