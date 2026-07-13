Жесткое табу на 14 июля: что запрещено делать в макушку лета, чтобы не лишиться здоровья

В разгар июля, когда церковь вспоминает святых бессребреников Косму и Дамиана Римских, природа начинает подавать важные сигналы. В народном календаре этот период тесно переплетен с наблюдениями за окружающей средой, ведь середина лета — ключевая веха для прогноза погоды на недели и месяцы вперед.

Многие люди, интересуясь тем, какой сегодня церковный праздник, также обращают внимание на многовековые наблюдения за природой. Эти подсказки помогали крестьянам планировать сбор урожая и заготовку сена, так как середина июля считается самым жарким и ответственным временем в полевых работах.

Особое значение придавалось поведению птиц, обилию утренней росы и цвету закатного солнца. Все эти явления складывались в четкую систему предсказаний, которая помогала понять, чего ждать от природы в ближайшем будущем.

Коротко: главное о дне

День святых Космы и Дамиана считался разгаром лета, после которого жара постепенно спадает.

Обилие утренней росы сулит ясную и сухую погоду на ближайшие дни.

Поведение кукушки в это время подсказывает, насколько долгой и теплой будет осень.

Жара в этот день предвещает, что и весь оставшийся июль окажется знойным.

Главные природные приметы 14 июля

В этот день внимательно наблюдали за небом и осадками. Считалось, что малейшие изменения в атмосфере могут полностью поменять планы на полевые работы.

Если утром выпала обильная роса, то весь оставшийся день будет солнечным и жарким. Отсутствие росы, напротив, предвещало скорый дождь.

Желтоватый оттенок облаков в этот день говорил о том, что скоро начнется затяжной ливень.

Если после дождя карп уходит на дно и не показывается на поверхности, то ненастье затянется на несколько суток.

Что предсказывает поведение птиц и животных

Живая природа точнее любых приборов реагирует на смену давления и приближение циклонов. В середине июля главными предсказателями становились птицы.

Если кукушка продолжает куковать после этого дня, то лето будет долгим, а осень наступит поздно и окажется очень теплой.

Замолкшая к этому дню кукушка предвещала ранний приход холодов и скорый первый снег уже в середине осени.

Если соловьи продолжают петь, то теплая летняя погода простоит еще как минимум до конца месяца.

Лягушки, которые громко и дружно квакают у водоемов, предвещают усиление жары и отсутствие ветра.

Приметы на урожай и будущую осень

По состоянию природы в этот день сулили, насколько сытной будет предстоящая зима. Для людей это всегда был вопрос благополучия.

Если в этот день стоит сильная жара, то в закромах будет много хлеба, а зерно уродится крупным и качественным.

Звездное небо в ночь на следующий день обещало богатый сбор грибов и ягод в лесах ближе к августу.

Если комар начинает кусаться особенно агрессивно, а мухи становятся назойливыми, что нельзя делать 13 июля, так это игнорировать знаки — это верный признак того, что погода испортится и начнется гроза.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 15 июля, православная церковь будет праздновать Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В народных традициях этот день связывали с окончанием первой половины лета и началом сбора первых созревших ягод, благодаря природу за щедрые дары.