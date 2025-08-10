Жесткость с Зеленским – ключ к миру: профессор Малинен призвал Трампа изменить отношение к Зеленскому
Уступка Зеленскому = крах переговоров? Эксперт призвал Трампа изменить отношение
Фото: [flickr.com]
Президенту США Дональду Трампу нужно быть более жестким с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети X.
По мнению эксперта, после переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 15 августа, может быть достигнуто соглашение о завершении конфликта.
Но важно, чтобы глава Белого дома будет непреклонен по отношению к Зеленскому и лидерам стран ЕС. В противном случае все провалится.
Трампу, считает Малинен, следует отказаться от умиротворения Зеленского и его европейских партнеров.
Ранее посол Парамонов назвал причину, сорвавшую саммит Путина и Трампа в Риме.