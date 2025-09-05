Жестокая расправа: сосед напал на парня с мачете из-за мопеда

В Кемерове задержан мужчина, жестоко изранивший подростка мачете из-за спора о парковке мопеда во дворе. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами, а нападавшему грозит длительный тюремный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Кемерове разгорелся инцидент, закончившийся задержанием 54-летнего мужчины. По информации областного ГУ МВД, он подозревается в нападении на 17-летнего студента с использованием мачете. В полицию обратился свидетель, сообщивший о жестоком инциденте, развернувшемся во дворе жилого дома.

Согласно предварительным данным следствия, причиной конфликта стал мопед, на котором подросток приехал в гости. Транспортное средство, припаркованное во дворе, вызвало недовольство одного из местных жителей. Разъяренный мужчина начал пинать мопед, а когда юноша вышел выяснить причину агрессии, достал из своего автомобиля мачете и нанес несколько ударов.

Пострадавшего срочно доставили в больницу с серьезными рублеными ранами и переломом руки. Отчаянно защищаясь, подросток потерял сознание. Нападавший, избавившись от орудия преступления, попытался скрыться, но был оперативно задержан прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит длительный срок заключения, вплоть до десяти лет лишения свободы.

