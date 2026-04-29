«Жидкая смерть»: известный кардиохирург назвал самый опасный напиток для сердца и сосудов

Кардиохирург Лондон: газировка грозит стать «жидкой смертью» для организма

Американский кардиохирург Джереми Лондон составил персональный «черный список» продуктов, которые планомерно разрушают организм. На первое место среди напитков врач поставил не крепкий алкоголь, а то, что миллионы людей привыкли пить ежедневно.

Почему газировка — это яд?

Сертифицированный специалист по сосудистой хирургии Джереми Лондон официально закрепил за сладкими газированными напитками статус «жидкой смерти». По мнению врача, главная опасность кроется в огромном количестве скрытого сахара, который усваивается мгновенно.

Регулярное употребление газировки ведет к необратимым последствиям:

  • Развитие диабета второго типа и инсулинорезистентности;
  • Повышение риска инфарктов и инсультов из-за воздействия на сосуды;
  • Скрытые калории, становящиеся причиной ожирения и онкологических заболеваний.

Личный стоп-лист доктора Лондона

Врач перечислил четыре вещи, которые он полностью исключил из своей жизни, чтобы сохранить сердце здоровым:

  • Курение: Худший враг легких и сосудов, провокатор рака.
  • Алкоголь: Токсин, разрушающий каждую клетку тела без исключения.
  • Рафинированные углеводы: Белый хлеб и макароны. Доктор напоминает формулу стройности: 80% веса зависит от диеты и только 20% — от физической активности.
  • Сладкая вода: Тот самый «жидкий убийца», вызывающий зависимость.

Диета важнее спортзала?

Кардиохирург настаивает на том, что даже ежедневные тренировки не смогут компенсировать вред от неправильного питания. Контроль за тем, что попадает в стакан и на тарелку — это единственный способ избежать операционного стола в отделении торакальной хирургии.

