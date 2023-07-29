«Жил в панорамной квартире на берегу озера»: швейцарец отправился добровольцем на СВО, плюнув на деньги и карьеру

Виктория Соломина много лет жила в Швейцарии со своим сыном Никитой, который уехал из России в свои два года. Парень жил благополучной жизнью бюргера, пока однажды не решил спасать детей Донбасса.

Виктория признается, что до этого тему Украины в разговорах Никита не поднимал. Для матери решение сына стало шоком.

«Он свой поступок никак не объяснял. Помните, как раньше мальчишки сбегали на фронт?» — спрашивает Соломина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родители хотели купить Никите отель. Начали с освоения кухни, и парень успешно выучился на повара.

«Работал в ресторане на Банхофф-штрассе в Цюрихе. Жил в панорамной квартире на берегу озера. Ездил на крутой «бэхе» Alpina. И потом — на раз-два. Я вижу в соцсетях его в камуфляже на фоне развалин Донецка», — поражается Соломина.

Но вскоре первый шок прошел, и Виктория поняла главное: у ее сына свои цели в жизни, и он не стремится прожить ее так, как придумали для него родители.

«Мой ребенок хотел прожить свою жизнь, и я его в этом поддержала. Я поняла, что если не буду его поддерживать, то потеряю. Поэтому с 2015 года мы шли с ним рука об руку, я видела этот геноцид народа на Донбассе глазами моего ребенка», — делится Виктория.

Соломин сражался за свободу русскоговорящего Донбасса с 2015 по 2017 год. Потом он приезжал в отпуск в Швейцарию, продолжает Соломина, а затем стал поваром на Розе Хутор. Однако мирно жить не смог. В пандемию, когда многие рестораны стали закрываться, Никита ушел в «Вагнер», о чем Виктория не знала из-за подписки о неразглашении.

Начались командировки в Сирию. А когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале СВО, Никита очень обрадовался.

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