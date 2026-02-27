«Жил взаймы и возил людей». Подозреваемый в похищении ребенка в Смоленске задолжал 700 тысяч рублей

Появились новые сведения о фигуранте громкого дела о похищении 9-летней школьницы в Смоленске. Как удалось выяснить RT, 43-летний подозреваемый работает в службе такси, при этом у него имеются серьезные финансовые обязательства — его задолженность превышает 700 тысяч рублей.

Помимо долгов, выяснилось, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2021 году он был осужден за незаконные операции с наркотическими средствами — приобретение и хранение. Суд тогда назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Напомним, 24 февраля девочка вышла на улицу, чтобы выгулять собаку, однако спустя некоторое время ее мать, выглянув в окно, обнаружила во дворе лишь пса, который бегал в одиночестве.

Как выяснили следователи, ребенка удерживали в одном из соседних домов — буквально на той же улице, где живет семья. Решающую роль в раскрытии преступления сыграла оперативная работа полиции: ориентировка была составлена после того, как очевидцы сообщили о подозрительной легковушке серого цвета, припаркованной неподалеку от места происшествия.

Выйти на след злоумышленника помогли анализ записей камер видеонаблюдения, обнаружение автомашины и результаты ДНК-экспертизы, которые подтвердили, что девочка находилась в салоне этого авто.

Подозреваемый задержан. По информации регионального Следственного комитета, в ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мэр Смоленска заявил, что похититель девочки ответит по всей строгости закона.