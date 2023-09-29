Жилая многоэтажка вспыхнула на Домодедовской улице в Москве, в квартирах могут быть спящие люди

Как передает SHOT, возгорание прямо сейчас происходит не только в квартире на 11-м этаже. Отмечается, что пока к месту происшествия ехали экстренные службы огонь перекинулся на соседние этажи.

Предварительно, в горящих квартирах могут находиться люди. С огнем пытаются справиться 12 бригад МЧС. На месте дежурят не менее 10 автомобилей скорой помощи.

«В данный момент информации о пострадавших нет. Точная причина возгорания устанавливается», - приводится в публикации.

К настоящему времени информации о происходящем от официальных источников не поступало. В управлении МЧС по Москве не смогли пока прояснить подробности инцидента.