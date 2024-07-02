Жилье для педагогов технолицея в Истринском округе достроят уже в этом году

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства двух кампусов, где будут проживать педагоги Областного технолицея имени В. И. Долгих в подмосковной Истре.

Напоминаем, что строительство ведется за счет областных бюджетных ассигнований в рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Текущая строительная готовность кампусов составляет уже тридцать процентов. На объекте ведутся работы по устройству кровли, возведению наружных стен и внутренних перегородок, а также строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем.

Согласно проекту, в новых трехэтажных кампусах будут проживать свыше 160 человек. Площадь каждого кампуса превышает 2,5 тысяч квадратных метров. Помимо мест для жилья, в каждом здании будет столовая, учебная зона, прачечная, административные и технические помещения, а также медицинский блок.