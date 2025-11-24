Жилье под угрозой: новые правила, которые перевернут рынок недвижимости
Депутат Колунов: нотариус станет обязательным участником сделки с жильем
Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали законодательные инициативы, направленные на защиту граждан от мошенничества при сделках с недвижимостью. Документ адресован председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову, пишет РИА Новости.
В обращении отмечается массовый характер случаев, когда пожилые люди после завершения сделки купли-продажи обращаются в суд с требованием признать договор недействительным. Суды часто удовлетворяют такие иски, оставляя покупателей без жилья и уплаченных средств. По данным депутатов, уже признано недействительными более 3000 сделок с участием пенсионеров.
Основные предложения включают обязательное нотариальное удостоверение всех сделок с недвижимостью и обязательное страхование сделок, если объект является для одной из сторон единственным жильем. Особое внимание уделяется защите социально уязвимых категорий граждан, включая участников СВО и матерей-одиночек.
Депутаты просят Верховный суд дать оценку сложившейся судебной практике и выразить свою позицию по данному вопросу.
