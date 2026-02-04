Жилье с интеллектом: каким будет новый дом в Южнопортовом районе Москвы

В Москве дан старт строительству нового жилого комплекса в районе, где каждый квадратный метр на вес золота. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение первой 27-этажной башни в Южнопортовом районе, которая станет частью масштабного проекта.

Первый корпус будущего ЖК появится по адресу: улица Новоостаповская, владение 6А. Согласно проекту, здание высотой в 27 этажей будет включать 260 квартир различной планировки общей площадью 14,8 тыс. кв. м. Подземный двухуровневый паркинг и общая площадь комплекса в 39,7 тыс. кв. м. призваны решить вопрос с транспортом и инфраструктурой.

Новостройка предложит покупателям квартиры в двух вариантах: с готовой отделкой и без. Ключевой фишкой жилья станет повсеместное оснащение системой «умный дом» для дистанционного управления и контроля, а также установка систем очистки воды и повышенной шумоизоляции.

Особое внимание будет уделено качеству строительства. Как заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, специалисты «Контроля Москвы» будут проверять все этапы работ. После уведомления о старте строительства будет составлен детальный график проверок с привлечением экспертов для лабораторных исследований материалов.