Жилье в шаговой доступности от работы купила педагог из Красногорска по программе «Соципотеки»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Юлия Балакина, работающая в одной из школ в подмосковном Красногорске, смогла приобрести собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.
Отмечается, что Юлия является учителем русского языка и литературы в СОШ «Мозаика» городского округа Красногорск. А на выбор ею профессии повлиял пример преподавателей во времена учебы в школе.
«Программа интересная, она, безусловно, помогает в благоустройстве работникам бюджетной сферы. Вместе с семьей выбрали двухкомнатную квартиру недалеко от работы. Скоро будем переезжать в свое жилье!» — поделилась Юлия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу агропромышленного комплекса с помощью льготной ипотеки.