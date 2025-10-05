Жилье в собственность вместо грамоты: какой подарок к Дню учителя готовит Госдума?

Фото: [ Учебный класс в новой начальной школе гимназии №7 им. Д.П. Яковлева в Красногорске/Медиасток.рф ]

После 10-15 лет педагогической деятельности недвижимость можно будет оформить в собственность.

Право на участие в программе получат педагоги, не имеющие собственного жилья, с высшим образованием и работающие на полную ставку. Также рассматривается возможность поддержки для преподавателей со стажем более 25 лет. Инициатива направлена на министра просвещения Кравцова и в Минстрой.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин поздравил педагогов с Днём учителя.