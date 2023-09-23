«Жили отдельно, поэтому ссор я не видела»: мать бойца СВО рассказала о знакомстве с невесткой

Олег Сайков из Оренбурга жил не геройски, но честно и искренне. До СВО работал везде, но в итоге стал отличным мастером по натяжным потолкам. Всегда протягивал руку помощи человеку, кто бы ни попросил. Бежал по первому зову. И когда позвала Родина, он привычно пришел на подмогу.

Друзья очень уважали Олега, отмечает мама бойца Наталия. И в семейной жизни он проявлял себя заботливым мужем и отцом. В 2016 году Сайков женился.

«Пришли на мой день рождения вместе: «Мам, познакомься, это Катя, хорошая девочка». Училась в педагогическом, закончила с красным дипломом. Умная девушка. Жили они отдельно, поэтому ни ссор, ни разногласий я не видела. Ко мне всегда приезжали в хорошем настроении. Катя никогда не жаловалась на него. Олег ее очень любил, всегда слышала только: «Зая, зай», — вспоминает мама бойца.

В 2019 году у Олега родился сын Саша, маленький комочек счастья, ради которого Олег был готов абсолютно на все. По словам бабушки, внук получился весь в папу: такой же любознательный и сообразительный. Сейчас Саше четыре года. Он читает, считает, немного знает английский и уже перешел на китайский.

Семейные праздники, дни рождения Сайковы отмечали вместе, продолжает Наталия. С папой Олег всегда поддерживал дружеские отношения даже после развода родителей.

«Он всегда находил время, чтобы сходить к отцу. Спросил как-то: «Мам, ты не против, что я с ним общаюсь?», отвечаю: «Конечно нет, он же твой отец». Олег боялся чем-то малейшим меня огорчить. При этом маминым сынком никогда не был, всегда решение принимал самостоятельно», — говорит Сайкова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так случилось и когда началась частичная мобилизация. Увещевания матери мужчина слушать не стал, пошел на фронт.

Ранее мы рассказывали, как Олег предчувствовал свою гибель во время штурма.