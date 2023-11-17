Жилищная программа для врачей является одной из самых востребованных в Серпухове

За последние пять лет в городской округ Серпухов были привлечены почти триста шестьдесят медицинских специалистов. Об этом рассказал глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Так, врач анестезиолог-реаниматолог Серпуховской больницы Николай Пилюков ранее в сентябре получил ключи от квартиры в микрорайоне Ивановские дворики. Вместе с супругой, которая также является медицинским работником, они приехали в город из Тулы.

«Новой квартирой доволен. В шаговой доступности - школа, два детских сада, магазины, аквапарк, скоро откроется новая поликлиника. Сейчас проведем небольшой косметический ремонт и переедем», - рассказал Николай.

Глава городского округа Сергей Никитенко подчеркнул, что для привлеченных медработников за последние пять лет выделили более семидесяти земельных участков, и столько же служебных квартир. А еще десять врачей получают компенсационные выплаты. Никитенко отметил, что работа по поддержке врачей будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в следующем году в региональных больницах и поликлиниках окончательно попрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.