Жилищный сертификат помог пенсионерке из Городского округа Пушкинский начать новую жизнь

В Городском округе Пушкинский 12 ноября состоялось знаковое новоселье. Глава муниципалитета Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и уполномоченный главы Нина Ушакова поздравили с переездом Галину Гриб — одну из первых участниц обновленной государственной программы по переселению из аварийного жилья.

Более 50 лет Галина Павловна прожила в доме №7 на улице Речной, который два года назад был официально признан непригодным для проживания. Ключи от новой квартиры женщина получила благодаря жилищному сертификату, что стало возможным после недавних изменений в законодательстве.

«В подобных ситуациях мы ведем полное сопровождение по сделке, специалисты оказывают юридическую помощь, помогают при сборе необходимых документов. Рад встрече и теплой беседе. Пусть новый жизненный этап у Галины Павловны будет полон добрых впечатлений и положительных эмоций», — отметил во время визита Максим Красноцветов.

История Галины Гриб — наглядный пример того, как работает механизм адресной поддержки. Осознавая, что самостоятельный переезд для пенсионерки — задача почти невыполнимая, доставить вещи ей помогли. Инициативу поддержал депутат местного совета Андрей Ломов, предоставивший транспорт и рабочих.

Как отметила Нина Ушакова, вещей у Галины Павловны оказалось мало, а помогала ей собираться заместитель директора МКУ «УКС» Татьяна Карпова.

Отметим, что ключевым изменением, позволившим Галине Гриб улучшить жилищные условия, стало вступление в силу в 2025 году поправок в Жилищный кодекс. Теперь сертификаты доступны не только собственникам, но и тем, кто проживает в аварийном фонде по договору социального найма.