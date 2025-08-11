Жилой дом в российском регионе стал затопленным притоном

Жители многоквартирного дома забили тревогу из-за бесконечной коммунальной катастрофы, которая не решается уже давно. Об этом пишет VSE42.Ru .

Жилой дом на улице Дзержинского, 25, снова затопило. Местная жительница, воспитывающая двоих детей, в том числе 8-месячного малыша, засняла на видео подвал, заполненный водой до ступенек. По ее словам, там убирались и все заколотили на днях, но 10 августа коммунальный ужас вернулся.

Проблема приобрела хронический характер. По заявлению собственников, подвал дома затапливает несколько раз в год. Жильцы вынуждены держать окна открытыми и круглосуточно работать кондиционерами, чтобы хоть как-то проветрить помещения. Обращения в разные инстанции не принесли результата.

Кроме того, из-за постоянно открытой двери в подъезде обосновались лица без определенного места жительства. Они пьют, собираются компаниями и затем оставляют после себя горы мусора.

Несмотря на неоднократные вызовы полиции, проблема не решается. Жильцы при поддержке адвоката начали судебные разбирательства, но процесс идет медленно. Между тем, угроза здоровью детей и антисанитария в доме требуют немедленного вмешательства властей.

Редакция VSE42.ru подчеркнула, что на момент публикации ни управляющая компания РЭУ-21, ни КемВод не предоставили официальных комментариев по поводу повторяющихся подтоплений.

