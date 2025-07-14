Жильцы дома в ЯНАО бьют тревогу из-за загадившей подъезд кошатницы

Жители одного из домов в Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись с проблемой: их соседка систематически захламляет общий коридор пищевыми отходами и бытовым мусором. Юрист Ксения Зайцева рассказала интернет-изданию «Ямал-Медиа», как бороться с проделками нечистоплотной женщины.

Ситуация, как отмечает издание, усугубляется тем, что в квартире женщины содержится не менее шести кошек, а собака живет на балконе. Запах гниющих продуктов распространяется по всему подъезду, создавая антисанитарные условия для других жильцов, в том числе детей.

Сами северяне неоднократно вызывали полицию, но, по их словам, это дает лишь временный эффект — мусор вывозят, а через неделю история повторяется. Администрация города рекомендовала обратиться к участковому, который должен составить протокол о нарушении общественного порядка.

Юрист Ксения Зайцева поясняет: первым шагом должно стать официальное предупреждение с фиксацией вручения. Если это не поможет, можно обратиться в прокуратуру или подать иск в суд. Крайней мерой является принудительное выселение собственника, хотя такая практика в России пока редка.

Юрист Кирилл Овтов добавил, что с 2021 года появилась возможность через суд требовать продажи жилья, если собственник нарушает права соседей. Однако для этого администрация должна последовательно провести всю процедуру: от предупреждений до административных штрафов. Практику также назвали редкой и трудной.

Зоозащитники также обеспокоены соседкой-мусорщицей. Они добились стерилизации кошек, но полностью изъять животных у них не получается — хозяйка продолжает заводить новых. Волонтеры отметили, что женщина кормит питомцев, но за ними не убирает, разводя настоящий хаос и зловоние.

Ранее сообщалось, что дорожники превратили российский поселок в стихийную свалку. Лишь недавно власти отчитались об уборке территории.