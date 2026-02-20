Жильцы получат возможность оценивать неровности и отклонения поверхностей при приеме квартиры

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

С 1 марта в России вступает в силу новый ГОСТ по отделке квартир в новостройках, который позволит проверять качество работ не только специалистам, но и самим жильцам. Стандарт сопровождается подробной инструкцией с формулами, схемами и наглядными рисунками для самостоятельной оценки отделки.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов сообщил ТАСС, что новый стандарт отделки новостроек включает подробную инструкцию по проведению измерений и оценке качества поверхностей.

ГОСТ описывает последовательность действий при проверке: от измерений неровностей стен и потолков до проверки вертикальных и горизонтальных отклонений, несовпадений на стыках и провисания потолочных конструкций. Все сопровождается схемами и формулами расчета, отметил Выломов.

По словам эксперта, благодаря этому стандарту жители смогут самостоятельно принимать работы или оценивать качество ремонта, не ограничиваясь услугами профессионалов. Это касается всех показателей отделки — от царапин и трещин до точности монтажных элементов.

Ранее сообщалось, что в Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту.