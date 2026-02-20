В Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

В Амурская область развернуты поисково-спасательные работы после исчезновения вертолета, вылетевшего с лесозаготовительной деляны в Ромненском округе. По предварительным данным, на борту находились четыре человека.

Инцидент произошел в Ромненском муниципальном округе: воздушное судно вылетело с деляны, расположенной примерно в 130 километрах от села Амаранка, и перестало выходить на связь. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации спасательного ведомства, на борту находились четыре человека. Их судьба и точное местонахождение вертолета в настоящее время неизвестны.

В регионе организована поисково-спасательная операция. К работам планируется привлечь 42 сотрудника МЧС и 14 единиц техники. В том числе задействуют три снегохода и беспилотный летательный аппарат для обследования труднодоступной местности.

Спасатели продолжают обследование района предполагаемого маршрута воздушного судна.

