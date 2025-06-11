Жильцы забили тревогу из-за разрушающейся крыши дома

В Киселевске жители многоквартирного дома обеспокоены крышей, которая уже несколько лет протекает и создает проблемы всему подъезду. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru .

Жильцы дома по ул. 1 Мая, 5 уже несколько лет страдают от протечек крыши. Несмотря на обещания капитального ремонта в 2023 году, проблема только усугубилась — теперь вода заливает все этажи подъезда.

По заявлению сибиряков из проблемного дома, трещины в кровельной плите расширяются по всей крыше, вода протекает до первого этажа, также намокают электрощитки, что создает угрозу безопасности. Кроме того, конструкция в это время сильно изнашивается.

Фонд капитального ремонта (ФКР) планировал провести работы еще в прошлом году, когда впервые обнаружились серьезные повреждения.

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