Жир уходит из бедер в талию: врач Хан объяснил, как менопауза меняет женское тело

Врач общей практики Амир Хан в беседе с Daily Mirror назвал неочевидную причину, по которой женщины с возрастом начинают терять талию. По словам специалиста, набор веса в области живота часто напрямую связан с приближением менопаузы.

До наступления этого периода жировая ткань у женщин, как объяснил Хан, преимущественно откладывается в зоне бедер, ягодиц и ног — это считается нормальным и даже полезным для здоровья. Однако с возрастом гормональный фон меняется, а вслед за ним перестраивается и механизм распределения жира. В результате лишние килограммы все чаще начинают накапливаться именно в районе талии и верхней части тела.

Врач подчеркнул, что такие изменения — естественная часть взросления женского организма. Он отметил, что это нормально и естественно и является частью того, что значит быть взрослой женщиной. Хан добавил, что увеличение массы тела в перименопаузе и менопаузе встречается довольно часто.