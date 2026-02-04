Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своих публичных выступлениях неоднократно делал громкие заявления о наличии у России уникального оружия нового поколения. По его словам, это оружие обладает способностью влиять на гравитационную ось планеты.

Жириновский утверждал, что подобное оружие существует только у России, и его применение может иметь катастрофические последствия. Политик заявлял, что запуск такого прибора способен привести к затоплению целых континентов, в числе которых Австралия, Америка Британия и Япония.

В своих выступлениях он также упоминал некое устройство, способное влиять на атмосферное давление. Жириновский говорил, что его работа ночью может привести к тому, что утром «никто не проснется».

Помимо этого, политик предостерегал об опасностях глобального потепления, из-за которого, по его мнению, под водой могут оказаться Финляндия, Санкт-Петербург и Сочи.

Центральной темой его высказываний была роль России в мировых процессах. Жириновский утверждал, что, несмотря на попытки США и НАТО ослабить страну, именно Россия будет решать глобальные проблемы. Он заявлял о готовности продемонстрировать ядерную мощь, несравнимую с экономическими санкциями, и угрожал США и НАТО ядерной войной в случае их нежелательных действий.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года после того, как перенес пневмонию. Политику было 75 лет. На протяжении всей жизни он не раз делал шокирующие предсказания, касающиеся международной политики, которые, как правило, сбывались.

