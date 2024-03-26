Жириновский много лет назад предсказал теракт в «Крокусе»

В сети завирусилось видео выступления скончавшегося несколько лет назад экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором политик сделал заявление, оказавшееся, по-сути, пророческим.

В ходе беседы с журналистами Жириновский заявил, что в марте 2024 года после выборов президента Россию ждет серьезное потрясение, от которого страна оправится не скоро.

«Все затихнет, все заглохнет, до марта 2024 года, когда будут выборы президента, будет снова обострение», — подчеркнул политик.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.